Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Nasdaq Inc., MSCI oder S&P Global sind vor allem durch ihre namhaften Aktienindizes bekannt geworden. Doch die Finanzdienstleister können noch weit mehr, als "nur" Börsenbarometer publizieren. Ein Blick auf die langfristig erfolgreichen Geschäftsmodelle der Champions kann sich also durchaus lohnen - zumal Nasdaq Inc., S&P Global...

Den vollständigen Artikel lesen ...