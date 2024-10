Um über Solarenergiegebiete mehr Flächen für die Photovoltaik gewinnen zu können, novelliert der Bund das Baurecht weiter. Dem haben jetzt auch die Länder - mit Änderungswünschen - im Grundsatz zugestimmt. Den Kommunen kann das neue Recht eine vorausschauende Planung erleichtern. Am 27. September befasste sich der Bundesrat mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines "Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 in den Bereichen Windenergie an Land und Solarenergie sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...