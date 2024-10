Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit kleinen Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Marktteilnehmer sprachen nicht zuletzt von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Avancen. In der Vorwoche hatte der Schweizer Leitindex SMI um passable 1,74 Prozent zugelegt. Viele Börsianer hielten vor der Veröffentlichung zahlreicher Quartalsberichte in dieser Woche ihr Pulver erst einmal trocken. Die nun eintrudelnden zahlreichen Geschäftsberichte könnten ...

