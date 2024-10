Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support für Unternehmenssoftware und Innovationslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Ergebnisse am 30. Oktober 2024 nach Börsenschluss bekannt geben wird. Das Unternehmen wird an diesem Tag um 17:00 Uhr EST (14:00 Uhr PST) eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 und den Ausblick für das vierte Quartal 2024 zu besprechen.

Rimini Street to Report Third Quarter 2024 Financial Results on October 30, 2024 (Graphic: Business Wire)

Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Site von Rimini Street über den Link Rimini Street IR Events und direkt über den Webcast-Link verfügbar sein. Teilnehmer, die sich einwählen, können die Konferenz unter der Nummer 1-800-836-8184 erreichen.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung ein Jahr lang zur Verfügung gehalten.

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 (925) 523-7636

IR@riministreet.com

Ansprechpartner für Medien

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

+1 (702) 285-3532

PR@riministreet.com