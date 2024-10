Die Apple-Aktie nähert sich ihrem Allzeithoch, ungeachtet der Bedenken um den Smartphone-Markt und die Resonanz auf das neue iPhone-Modell. Mit einer beeindruckenden Jahresperformance von über 30% und einer Marktkapitalisierung von 3,288 Billionen Euro bleibt der Technologieriese ein Schwergewicht an der Börse. Analysten sehen Potenzial für positive Überraschungen, insbesondere angesichts der niedrigen Erwartungen der Anleger. Die schrittweise Einführung von KI-Funktionen könnte zu einem länger anhaltenden iPhone-Upgrade-Zyklus führen und die Wachstumsaussichten stärken.

Widerstandsfähigkeit in herausfordernden Zeiten

Trotz Herausforderungen, besonders im chinesischen Markt, erkennen Experten Wachstumschancen in Schwellenländern und einen starken US-Upgrade-Zyklus. Die Resilienz der Apple-Aktie spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens wider. Mit Spannung werden die Quartalsergebnisse erwartet, die möglicherweise die Konsenserwartungen erfüllen oder sogar übertreffen könnten, was der Aktie weiteren Auftrieb verleihen würde.

