FRANKFURT (dpa-AFX) - Der von Freenet gestreute Optimismus für das laufende Jahr hat am Freitag auf die Anleger abgefärbt. Der Aktienkurs des Internet- und Mobilfunkkonzerns zog am Morgen um bis zu 6,5 Prozent an und erreichte mit 29,10 Euro das höchste Niveau seit Februar 2018. Der Vorstand erwartet nun für das laufende Jahr ein moderates Umsatzwachstum statt des bisher in Aussicht gestellten stabilen Verlaufs.

Experte Andrew Lee von Goldman Sachs schrieb in einem ersten Kommentar, das Unternehmen habe im dritten Quartal einmal mehr die Erwartungen übertroffen. Beim Ausblick lobte er vor allem das ebenfalls erhöhte Ziel für den freien Mittelzufluss. Dieses lasse für den Analystenkonsens Luft nach oben, schrieb er.

Marktbeobachter zeigen sich jetzt gespannt, was die mittelfristigen Ambitionen von Freenet betrifft. Neues dazu gibt es im Rahmen einer Telefonkonferenz. Simon Keller von der Privatbank Hauck & Aufhäuser erwartet, dass sich das operative Gewinnwachstum in den nächsten Jahren fortsetzt, insbesondere unterstützt durch das Kundenwachstum bei der TV-Streamingplattform Waipu-TV.

Die DZ Bank schrieb zu Waipu-TV, das Kundenwachstum habe im dritten Quartal mit 131.600 über der Markterwartung von 122.000 gelegen. Experte Karsten Oblinger sieht nun ebenfalls den wesentlichen Punkt für den weiteren Kursverlauf am Freitag in den noch erwarteten Zielsetzungen bis 2028./tih/gl/jha/