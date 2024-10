SIG Group AG / Schlagwort(e): Personalie

SIG Group AG: SIG-Verwaltungsrat schlägt Ola Rollén an Generalversammlung 2025 zur Wahl zum Präsidenten vor



22.10.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG



22. Oktober 2024

SIG-Verwaltungsrat schlägt Ola Rollén an Generalversammlung 2025 zur Wahl zum Präsidenten vor

SIG gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat Ola Rollén an der Generalversammlung 2025 des Unternehmens zur Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats vorschlagen wird. Wie bereits angekündigt, hat sich der derzeitige Amtsinhaber Andreas Umbach entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten, nachdem er das Unternehmen seit dem Börsengang im Jahr 2018 erfolgreich präsidiert hat.

Ola Rollén ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit grosser unternehmerischer Erfahrung aus der Industrie und Fokus auf Wachstum und Wertschöpfung. Von 2000 bis 2022 war er President and CEO sowie Mitglied des Verwaltungsrats des schwedischen Industriekonzerns Hexagon AB. Im Jahr 2023 wurde er zum Präsidenten des Verwaltungsrats des Unternehmens gewählt. In seiner Amtszeit transformierte er Hexagon durch die erfolgreiche Integration von Akquisitionen von einem schwedischen Konglomerat zu einem weltweit führenden Anbieter von Sensor- und Softwaretechnologien.

Ola Rollén, schwedischer Staatsbürger, wurde zudem im September 2024 zum CEO von Greenbridge S.A. ernannt, wo er vorher die Rolle des Präsidenten des Verwaltungsrats innehatte. Greenbridge ist eine Investmentgesellschaft, die Ola Rollén 2015 mitbegründete und die sich auf die Identifizierung von Unternehmen konzentriert, welche das Potenzial haben, die nächste industrielle Revolution voranzutreiben.

Andreas Umbach, Präsident des Verwaltungsrats von SIG, sagte: "Ich freue mich sehr, dass der Verwaltungsrat Ola Rollén als seinen Präsidenten und meinen Nachfolger vorschlägt. Ola hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz und kombiniert strategische Weitsicht mit einem ausgeprägten Geschäftssinn und einem tiefen Verständnis der Kapitalmärkte. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er die Erfolgsgeschichte von SIG weiterschreiben und das Unternehmen voranbringen wird."

Ola Rollén sagte: "Ich fühle mich geehrt und freue mich, dass der Verwaltungsrat mich an der nächsten Generalversammlung zur Wahl zum Präsidenten vorschlagen wird. SIG hat ein starkes Geschäftsmodell, bei dem Innovation und Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Ich freue mich darauf, meine langjährige Industrieerfahrung in einem globalen Unternehmen einzubringen und das Unternehmen weiterzuentwickeln.»

Kontakt für Investoren:

Ingrid McMahon

Director Investor Relations

Tel: +41 52 543 1224

Email: Ingrid.mcmahon@sig.biz

Kontakt für Medien:

Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Tel: +41 44 202 5238

Email: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden vielfältige Verpackungssysteme und -lösungen für innovative Produkte und smarte Produktionsprozesse anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und leitet uns auf unserem Weg, Verpackungen "for better" zu schaffen - Verpackungen, die mehr für die Menschen und den Planeten tun, als sie in Anspruch nehmen.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2023 produzierte SIG 53 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,2 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,9 (geringes Risiko) von Sustainalytics, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website .

Einblicke in Trends, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrie beeinflussen, finden Sie im SIG-Blog .