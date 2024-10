Die Tecan Group präsentierte auf ihrem Capital Markets Day in Männedorf eine überzeugende Wachstumsstrategie. Trotz Herausforderungen im Jahr 2024 betonte CEO Dr. Achim von Leoprechting die solide Position des Unternehmens in einer zukunftsträchtigen Branche. Tecan erwartet, weiterhin die durchschnittliche Wachstumsrate der Endmärkte zu übertreffen und gleichzeitig die Rentabilität zu steigern.

Fokus auf strategische Wachstumstreiber

Zu den Haupttreibern gehören die Expansion in Schlüsselregionen, anorganisches Wachstum durch M&A sowie Innovationen in wachstumsstarken Anwendungsbereichen. Tecan setzt auf modulare Hardware- und Software-Plattformen, um die Laborautomatisierung neu zu definieren. Eine bahnbrechende Multiomics-Plattform wurde vorgestellt. Strategische Partnerschaften in den Bereichen Life-Science, Labordiagnostik und Medizintechnik sollen das Wachstum zusätzlich beschleunigen.

Tecan Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...