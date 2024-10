Die Zoom Video Communications Aktie zeigt sich in einem wettbewerbsintensiven Markt weiterhin robust. Mit einem aktuellen Kurs von 66,50 EUR (Stand: 22. Oktober 2024) verzeichnet das Unternehmen eine beachtliche Jahresentwicklung von +13,74%. Trotz des leichten Rückgangs von 0,36% zum Vortag liegt die Aktie mit 25,82% deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief. Diese positive Tendenz spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in Zooms Fähigkeit wider, sich in einem sich wandelnden Arbeitsumfeld zu behaupten.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen von Zoom bleiben beeindruckend. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,85 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,34 zeigt sich das Unternehmen solide bewertet. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 6,10 EUR, was auf eine gesunde finanzielle Basis hindeutet. Diese Zahlen unterstreichen Zooms Potenzial, trotz zunehmenden [...]

