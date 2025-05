FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Jahresauftakt sei für den Stahlkonzern gedämpft gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Getrieben vom Betriebskapital sei der Free Cashflow aber besser gewesen und die Nettoschulden geringer. Nachdem das Übernahmeangebot eines Konsortiums abgelehnt wurde, müsse das Management nun beweisen, dass es für Investoren mehr Wert generieren könne./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006202005