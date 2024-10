Am 1. November findet die nächste Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land statt. Dieses Mal reduziert die Bundesnetzagentur das Ausschreibungsvolumen nicht und stellt knapp 4.100 Megawatt zu Gebote. Nachdem die vergangene Ausschreibung für Windenergie an Land erstmals in diesem Jahr überzeichnet war, hat die Bundesnetzagentur nun bekannt gegeben, dass in der kommenden Novemberausschreibung das volle Volumen von mehr als 4.000 Megawatt zur Verfügung stehen wird. Der Bundesverband Windenergie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...