Europas größter Softwarekonzern SAP hat am Montagabend mit starken Zahlen auftrumpfen können. Zudem hob das Unternehmen den Ausblick an, was bei den Marktteilnehmern gut ankam. Auch Analysten äußerten sich positiv. Die Aktie kann am heutigen Dienstag im frühen Handel auf Tradegate ein neues Rekordhoch markieren.SAP hat ein starkes drittes Quartal hingelegt (DER AKTIONÄR berichtete: "SAP: Die Zahlen sind da!"). Gleichzeitig hob das Unternehmen seinen Ausblick für die Cloud- und Softwareerlöse, das ...

