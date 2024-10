Berlin - Vor dem Arbeitgebertag in Berlin fordert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mehr Ausgaben für den Standort Deutschland. "Wir sind immer noch eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt, aber wir müssen jetzt in die Zukunft investieren", sagte Heil den Sendern RTL und ntv.



Man müsse vor allem dafür sorgen, dass Energie bezahlbar bleibe, so der Minister. Dafür brauche es wettbewerbsfähige Industriestrompreise. Zudem gehe es um die Arbeits- und Fachkräftesicherung und den Erhalt der industriellen Basis, insbesondere in der Automobil- und in der Grundstoffbranche. "All das sind Aufgaben, die wir gemeinsam mit der Wirtschaft stemmen müssen, damit Deutschland erfolgreich bleibt."



Zu den Gründen für die Rezession in Deutschland sagte Heil, man lebe in stürmischen Zeiten und die deutsche Wirtschaft sei globalisiert wie kaum eine andere. Sie leide daher unter den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, weltweiten Konflikten und zurückgegangener Nachfrage aus China. "Aber wir haben auch hausgemachte Aufgaben."

