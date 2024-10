EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin, 22. Oktober 2024. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform ("029 Group"), gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Limestone Capital eine strategische Investition in Selar getätigt hat, dem weltweit ersten vollständig nachhaltigen Polarexpeditionsunternehmen.



Selar entwickelt eine Flotte von nahezu emissionsfreien Schiffen, die einzigartige, umweltbewusste Erkundungserlebnisse in der Arktis und Antarktis bieten sollen. Die Schiffe des Unternehmens werden mit Solarenergie und Windkraft angetrieben, um die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Kreuzfahrtschiffen um 90 % zu reduzieren.



Das von der Arktis-Kapitänin Sophie Galvagnon zusammen mit Julia Bijaoui und Quentin Vacher gegründete Unternehmen Selar hat sich zum Ziel gesetzt, den Polartourismus zu revolutionieren, indem es geräuschlose, schadstofffreie Expeditionen anbietet, die es den Reisenden ermöglichen, unberührte Polargebiete mit minimaler Umweltbelastung zu erleben.



Benjamin Habbel, Geschäftsführer der Limestone Capital AG, kommentierte: "Von unseren ersten Gesprächen an war klar, dass Selar mehr als nur ein Unternehmen ist - es entspricht dem Zeitgeist und vielen Werten, die wir teilen - einschließlich Nachhaltigkeit, Innovation und Wirkung. Das Unternehmen baut eine Flotte von Schiffen, die nahezu emissionsfrei sind und die natürliche Energie von Sonne und Wind nutzen, um die ursprünglichsten, unberührten Ecken der Erde zu befahren. Jede Expedition bietet Abenteurern die Möglichkeit, die Polarregionen in völliger Stille zu erforschen, ohne Lärm oder Umweltverschmutzung, und nichts als Fußspuren zu hinterlassen.



Bis 2026, wenn die Selar zu ihren Jungfernfahrten aufbricht, werden die Passagiere die seltene Gelegenheit haben, die Arktis wie nie zuvor zu erleben - sei es beim Schwimmen an der Seite von Orcas, beim Skifahren in unberührten Fjorden oder bei der Beobachtung von Eisbären in absoluter Stille. Die Expeditionen der Selar bieten das ultimative personalisierte Abenteuer abseits der ausgetretenen Pfade, das ein tieferes Verständnis und eine größere Wertschätzung für unseren Planeten vermitteln soll. Über 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland Weitere Informationen: https://www.029-group.com/ Über Limestone Capital AG Limestone Capital ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen und Wertschöpfung in der "Experience Economy" spezialisiert hat. Wir entwickeln und gründen Markenplattformen im globalen Reise- und Gastgewerbesektor, oft in Verbindung mit einer wertsteigernden Immobilienstrategie. Limestone berät Family Offices und institutionelle Investoren bei ihren Investitionsstrategien und hat über 1 Milliarde Euro in seine verschiedenen Plattformen im Hospitality-Sektor investiert. Zu den bestehenden Portfoliogesellschaften gehören Aethos Hotels, Emerald Stay, Voaara sowie verschiedene operative Immobilienanlagen an europäischen Standorten wie Madrid, Mailand, Lissabon, Ericeira, Mallorca, Korsika und Sardinien. Weitere Informationen: https://www.limestone-capital.com/ 029 Group SE

