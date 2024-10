Die Sixt-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit von ihrer starken Seite. Mit einem Kursanstieg von 11,74% im letzten Monat konnte das Wertpapier des Mobilitätsdienstleisters deutlich zulegen. Auch am aktuellen Handelstag verzeichnete die Aktie ein Plus von 1,09% und notierte bei 74,30 Euro. Diese positive Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da die Sixt-Aktie im Jahresvergleich noch immer ein Minus von 10,94% aufweist.

Blick auf die Finanzkennzahlen

Trotz der jüngsten Kursgewinne scheint die Sixt-Aktie weiterhin unterbewertet zu sein. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,62 für das laufende Jahr 2024 liegt der Wert deutlich unter 1, was auf Potenzial hindeutet. Zudem lockt eine attraktive Dividendenrendite von 5,44% für das Geschäftsjahr 2024. Anleger richten nun ihren Blick gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung [...]

Hier weiterlesen