Die Siemens-Aktie ist gestern mit einem kleinen Minus von 0,3% auf 185,10 EUR in die neue Handelswoche gestartet. Rückblick: Nach dem starken Anstieg bis auf 185,00 EUR Ende September war die Siemens-Aktie im Bereich des Juli-Hochs auf einen Widerstand getroffen. In der Folge gingen die Notierungen in eine Konsolidierung über, die in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...