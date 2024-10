Die führenden Tech-Giganten investieren massiv in kleine, modulare Atomreaktoren, um den enormen Strombedarf ihrer KI-Rechenzentren zu decken. Amazon, Microsoft, Alphabet und Oracle setzen auf Atomenergie, um ihre Kapazitäten auszubauen und in die Zukunft zu investieren. Während in den USA bereits Milliarden in die Atomkraft fließen, bleibt Deutschland vorerst auf Wind- und Solarenergie fokussiert. Doch ist das der wirtschaftlich sinnvollste Weg? Während Solaraktien an Wert verlieren, scheint die ...

