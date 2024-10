Anfang des Monats kündigte Tesla seine Robotaxis an, die vielleicht im Jahr 2026 erscheinen könnten. Das Unternehmen strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und verzichtet bei den Konzeptfahrzeugen gleich vollständig auf ein Lenkrad sowie Pedale. Doch gibt es auch manchen Zweifel daran, ob die autonomen Fahrsysteme in nur zwei Jahren schon weit genug sind, um das Cybercab Realität werden zu lassen.Anzeige:Schließlich tauchen immer wieder Berichte über Unfälle in Zusammenhang mit dem Autopiloten von Tesla (US88160R1014) auf. So auch ...

