Beim US-Mischkonzern Danaher - spezialisiert auf die Bereiche Life Science, Medizintechnik und Umwelt - laufen die Geschäfte weiterhin gut. Dies belegen die am Dienstag veröffentlichten Unternehmenszahlen, mehr Informationen dazu gibt es hier. Danaher hat am Dienstag seine Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben, die die Erwartungen des Marktes übertroffen haben. Der Nettogewinn betrug 818 Millionen US-Dollar, was einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,12 US-Dollar entspricht. Auf bereinigter ...

