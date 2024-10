Am Dienstag sendet der skandinavische Wasserstoff-Spezialist Nel ein Lebenszeichen. Zur Mittagszeit dreht die Aktie der norwegischen Firma vom Minus ins Plus und notiert nun um knapp fünf Prozent höher. Der Hintergrund für den sprunghaften Wechsel bei den Vorzeichen sind gute Nachrichten von Unternehmensseite.So erhält Nel einen Zuschuss aus dem EU-Innovationsfonds in Höhe von bis zu 135 Millionen Euro. Mithilfe dieser Fördermittel soll die Industrialisierung der druckbasierten Elektrolyseur-Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...