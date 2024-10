Die Bundesnetzagentur hat den von den Fernleitungsnetzbetreibern am 22. Juli 2024 eingereichten Kernnetzantrag nach einer Prüfung und einer Konsultation nun genehmigt. Damit ist die Planungsphase abgeschlossen. "Wir freuen uns, dass nun Investitionssicherheit gegeben ist und wir endlich richtig loslegen und unseren Beitrag für den Wasserstoff-Hochlauf in Deutschland leisten können", sagt Christoph von dem Bussche, Geschäftsführer von Gascarde Gastransport GmbH. "An der Planung für die Umsetzung ...

