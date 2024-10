Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner (DJE): Webkonferenz mit Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner

In der Webkonferenz vom 17. Oktober ging es von Beginn an zur Sache, denn das Erfolgsgeheimnis des DJE - Zins & Dividende 2024 stand zur Debatte. Warum ein erstklassiges Risiko-Rendite-Verhältnis wichtig ist, um nach Möglichkeit weniger zu verlieren als die Wettbewerber. Wie entscheidend die Auswahl und Gewichtung der richtigen Sektoren auf der Aktienseite ist - in Europa etwa das Bevorzugen von Basiskonsumwerten, von weniger zyklischen, konjunkturunabhängigen Unternehmen. Oder auf der Anleihenseite eine inzwischen defensivere Ausrichtung als noch vor einem Jahr: mit attraktiv verzinsten Unternehmensanleihen von Emittenten mit guter Geschäftsperspektive, die oft höher geschätzt werden als hochwertige Staatsanleihen von Volkswirtschaften mit steigender Verschuldung.

Die Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt (l.) und Stefan Breintner gaben einen detaillierten Einblick in die Positionierung des Fonds, mit Perspektiven auf 2025. Zudem erlaubten sie einen Schulterblick, wie sie die aus ihrer Sicht besten Aktienwerte finden, welche wichtige Rolle die persönlichen Treffen mit Unternehmensentscheidern haben - und wie diese in den USA oder in China ablaufen. Wir wünschen einen hohen Erkenntnisgewinn!

Klicken Sie hier und sehen Sie die Aufzeichnung der Webkonferenz.

