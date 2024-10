New York - Belastet von einem abnehmenden Zinsoptimismus haben die US-Börsen am Dienstag leicht nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel in den ersten Handelsminuten um 0,37 Prozent auf 42.774,79 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 5.839,50 Punkte. Beim Auswahlindex für Technologiewerte Nasdaq 100 stand bei 20.348,91 Zählern ein geringfügiges Minus zu Buche. Die Anleger schraubten ihre Zinserwartungen zurück, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...