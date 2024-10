Washington - Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkt die Prognose für das Wirtschaftswachstum in der Schweiz im kommenden Jahr leicht. Neu erwartet die Organisation ein Wirtschaftswachstum im 2025 von 1,3 Prozent. Dies geht aus dem am Dienstag publizierten «World Economic Outlook» hervor. In ihrer März-Prognose hatten die IWF-Ökonomen noch mit einem Plus von 1,4 Prozent gerechnet. Für das laufende Jahr 2024 erwartet der IWF derweil unverändert ...

