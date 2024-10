Der Goldpreis startete in die neue Handelswoche dort, wo er in der Vorwoche aufgehört hatte, mit einem Anstieg auf ein neues Rekordhoch von aktuell $2.740 je Feinunze. Der Anstieg von 2,4 Prozent in der vergangenen Woche war bereits der fünfte in den vergangenen sechs Wochen, stellt Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst der Commerzbank, fest. Gold steigt ...

