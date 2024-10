Die Lage für viele Fluggesellschaften am Drehkreuz Deutschland ist weiterhin sehr angespannt. So werden die im Vergleich zu anderen Ländern hohe Kosten seit geraumer Zeit kritisiert; Ryanair plant Folgendes. Wenn es eine Fluggesellschaft gibt, die wie keine andere versucht an allen Ecken und Enden zu sparen, dann ist es der irische Fluganbieter Ryanair. Seit Jahren stehen die Iren für schlanke Prozesse und Kosteneinsparungen bei Service und Personal. Kürzlich hat die irische Billigfluggesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...