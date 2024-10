München (ots) -Das wird ein heißer Basketball-Herbst bei MagentaSport! Denn hier spielen internationale Champions, am 7. November mit einem Novum: gleich 2 US-Champs bei der EM-Qualifikation der Frauen. Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat ihren Kader für die beiden EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag, 7. November, gegen Griechenland (live und kostenlos ab 19 Uhr) und am Sonntag, 10. November, gegen Tschechien (live und kostenlos ab 16.30 Uhr) bekanntgegeben. Dabei sind mit Leonie Fiebich und Nyara Sabally auch 2 frischgebackene WNBA-Champs. "Nyara und Leonie sind in der Elite des Frauenbasketballs angekommen und das nicht als Randnotiz, sondern als Schlüsselspielerinnen eines Super-Teams. Das hebt auch den Deutschen Frauen-Basketball auf eine neue Bühne." Zuvor, an diesem Sonntag, läuft der letzte Teil der Doku-Reihe "The Huddle" als Erstausstrahlung um 18 Uhr - mit einer Homestory des FCB-Stars Vladimir Lucic, der sich auch im 8. Jahr in München noch wohl fühlt: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich von meiner Mentalität und Persönlichkeit her - besonders nach 5 Jahren bei Partizan - irgendwo länger als 2, 3 Jahre bleiben würde." Die Doku-Folge beleuchtet auch den FC Bayern-Umzug in den SAP-Garden, der Shabazz Napier sogar an die NBA erinnert. NBA-Feeling in München gibt's wieder live: am Freitag ab 20.15 Uhr gegen Piräus.Nachfolgend ein Ausblick auf das Basketball-Programm bei MagentaSport- bei Verwendung bitte die Quelle benennen. Weiter geht's am Donnerstag, 24. Oktober: u.a. ab 18.45 Uhr mit dem Frankreich-Duell Monaco - Paris, ab 20 Uhr läuft die Konferenz, darunter auch die Partie von ALBA Berlin bei Baskonia. Der FC Bayern empfängt am Freitag ab 20.15 Uhr Olympiakos Piräus. MagentaSport zeigt die EuroLeague und den EuroCup komplett live.EM-Quali-Frauen: WNBA-Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally nominiertMagentaSport zeigt die Champions! Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat ihren Kader für die beiden EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag, 8. November, gegen Griechenland (live und kostenlos ab 19 Uhr) und am Sonntag, 10. November, gegen Tschechien (live und kostenlos ab 16.30 Uhr) bekanntgegeben. Dabei sind auch Leonie Fiebich und Nyara Sabally, frischgebackene WNBA-Champs mit dem Team New York Liberty."Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Basketballs dürfen wir im November bei einem Länderspiel 2 WNBA-Champions begrüßen", freut sich MagentaSport-Expertin Ireti Amojo: "Nyara und Leonie sind in der Elite des Frauenbasketballs angekommen und das nicht als Randnotiz, sondern als Schlüsselspielerinnen eines Super-Teams. Das hebt auch den Deutschen Frauenbasketball auf eine neue Bühne." Satou Sabally (Dallas) und Marie Gülich werden das Team in dem 2. EM-Quali-Fenster zudem verstärken. Die deutsche Bilanz bislang: ein deutlicher Sieg gegen Tschechien, eine klare Niederlage gegen Italien.Beide Partien werden kostenlos bei MagentaSport gezeigt. Alexander Frisch kommentiert, Stefanie Blochwitz moderiert und Ireti Amoyo analysiert.Letzte Folge der Doku-Reihe "The Huddle" am Sonntag ab 18 UhrDer SAP-Garden ist die neue Sport-Kultstätte des FC Bayern in der EuroLeague. Zwei Spiele, zwei Siege. "Ich bin überzeugt davon, dass der SAP-Garden uns als FC Bayern Basketball, aber auch Basketball in Deutschland nochmal auf ein neues Niveau hebt", sagt Präsident Herbert Hainer in der neuen Folge der Doku-Reihe "The Huddle". Shabazz Napier findet gar: "Es hat mich an eine NBA-Arena erinnert, die ganze Atmosphäre." Ehrenpräsident Uli Hoeneß findet: "Was unsere Basketball-Abteilung jetzt aus dieser Halle gemacht hat - eine Heimat, ein Wohnzimmer. Die Leute fühlen sich hier wohl, das spürt man von der ersten Minute an."Lucic fühlt sich in München immer noch wohl: "Passt perfekt!"Außerdem in der neuen Huddle-Folge - die Home-Story mit Vladimir Lucic, der sich in München pudelwohl fühlt: "Für das Familienleben und unseren Lebensstil passt es perfekt."Der Bayern-Star besucht die Wiesn mit seinen Töchtern: "Es ist keine Tradition, aber ich versuche, sie wenigstens einmal im Jahr mit aufs Oktoberfest zu nehmen. Es gefällt ihnen, sie lieben die Fahrgeschäfte und wir hatten viel Spaß. Ich lasse sie das Adrenalin schon in jungen Jahren spüren."Lucic, seit 2016 und noch bis 2025 mit Vertrag beim FCB, über seine Karriere: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich von meiner Mentalität und Persönlichkeit her - besonders nach 5 Jahren bei Partizan - irgendwo länger als 2, 3 Jahre bleiben würde. Aber die Art und Weise, wie sich der Verein von einem EuroCup-Team zu einem EuroLeague-Mitglied entwickelt hat, Back-to-Back Champions in Deutschland zu werden, Pokale und Deutsche Meisterschaften zu gewinnen - da kann man sagen, dass ich mit dem Klub auf einer Wellenlänge lag."EuroLeague 5. Spieltag (alle Spiele live):Mittwoch, 23.10.2024:Ab 20.15 Uhr: Partizan Belgrad - Virtus BolognaDonnerstag, 24.10.2024:Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Paris BasketballAb 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Maccabi Playtika Tel AvivAb 20.00 Uhr: Euroleague KonferenzAb 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin, Armani Mailand - Anadolu Efes IstanbulAb 20.30 Uhr: Real Madrid - Roter Stern BelgradFreitag, 25.10.2024:Ab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Panathinaikos AthenAb 20.15 Uhr: FC Barcelona - ASVEL Villeurbanne, FC Bayern München - Olympiakos PiräusEuroCup 5. Spieltag (alle Spiele live):Dienstag, 22.10.2024Ab 17.50 Uhr: 7Bet-Lietkabelis Panevezys - Cosea JL Bourg-en-BresseAb 18.50 Uhr: Besiktas Istanbul - Joventut BadalonaAb 19.35 Uhr: Trefl Sopot - Wolves VilniusAb 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Veolia Towers HamburgMittwoch, 23.10.2024Ab 18.20 Uhr: Turk Telekom Ankara - Valencia BasketAb 18.50 Uhr: Aris Midea Thessaloniki - Cedevita Olympia Ljubljana; Bucducnost Podgorica - Bahcesehir Istanbul, Hapoel Jerusalem - Cluj-NapocaAb 19.50 Uhr: Dolomiti Energia Trento - Hapoel Shlomo Tel AvivAb 20.50 Uhr: Dreamland Gran Canaria - ratiopharm UlmSonntag, 27.10.2024Ab 18 Uhr Erstausstrahlung Doku-Reihe "The Huddle - Inside FC Bayern Basketball"