Die DBS-Ökonomen Samuel Tse und Daisy Sharma konzentrieren sich in dieser Woche auf den GDP Nowcast, der am besten als Schätzung des realen BIP-Wachstums auf der Grundlage der verfügbaren Wirtschaftsdaten und -prognosen für das laufende Quartal zu verstehen ist. BIP-Wachstum in Q4 24 konstant bei 4,6 Prozent "Heute konzentrieren wir uns auf Chinas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...