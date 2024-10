CRH Ventures, die Risikokapitalgesellschaft von CRH, dem führenden Anbieter von Baustofflösungen, meldete heute die Markteinführung seines neuesten Accelerators Nachhaltige Baustoffe. Bewerbungen für das Programm werden bis zum 16. Dezember angenommen.

CRH ist führend beim Übergang zu nachhaltigerem Bauen, und der Accelerator Nachhaltige Baustoffe richtet an aussichtsreiche Unternehmen in der Seed-, Serie-A- und Serie-B-Finanzierungsphase auf dem Gebiet der Bautechnologie (Construction Technology oder "ConTech") und der Klimatechnik (ClimateTech) mit marktreifen Produkten. Ziel des Programms ist es, innovative Materialien und Anwendungen zur Senkung von Emissionen, zur Verringerung von Abfallmengen und zur Verbesserung des Energieverbrauchs zu identifizieren unter Einsatz des umfassenden Netzwerks und Know-hows von CRH, um innovative und nachhaltige Lösungen für die bebaute Umwelt voranzutreiben.

Der Accelerator wird auf die Erkundung von drei Schlüsselbereichen ausgerichtet sein, die ein nachhaltigeres Bauen ermöglichen:

Nachhaltige Bindemittellösungen Unternehmen, die die Kohlenstoffeffizienz und/oder die Zirkularität traditioneller Zement- oder Betonbaustoffe verbessern

Unternehmen, die die Kohlenstoffeffizienz und/oder die Zirkularität traditioneller Zement- oder Betonbaustoffe verbessern Neue Materialien und Anwendungen Unternehmen, die neuartige Materialien oder neue Anwendungen vorhandener Materialien entwickeln, um nicht-traditionelle Lösungen für Zement- oder Betonanwendungen zu schaffen

Unternehmen, die neuartige Materialien oder neue Anwendungen vorhandener Materialien entwickeln, um nicht-traditionelle Lösungen für Zement- oder Betonanwendungen zu schaffen Materialien mit CO2-Mineralisierung - Unternehmen, die CO2 in Bindemitteln, Zuschlagstoffen, aus Abfällen gewonnenen Rohstoffen oder Beton einsetzen, um Baustoffe oder Produkte zu entwickeln, die zugleich eine Kohlenstoffspeicherung ermöglichen

Dieser Accelerator wird Startups identifizieren, die bereit sind, die wichtige Marktchance der Dekarbonisierung zu nutzen, und sie bei der Entwicklung und Skalierung ihres Betriebs unterstützen. CRH Ventures wird ein oder mehr Pilotprogramme für jeden Bewerber in der engeren Wahl auflegen, gewerbliche Nutzer für die Produkte einwerben sowie für die Verfeinerung der Technologie und die Einschaltung ausgewählter Partner im Bausektor sorgen. Die Startups werden außerdem einen erweiterten Zugang zum CRH-Netzwerk von über 200 aktiven Unternehmen sowie Einblicke in die Erkenntnisse der CRH-Experten erhalten und die Möglichkeit zur Nutzung von Synergien bei der Skalierung ihrer Technologien haben. Nach Abschluss der Pilotprogramme werden die Accelerator-Teilnehmer außerdem zu Kandidaten für potenzielle Investitionen durch CRH Ventures.

Eduardo Gomez, Head von CRH Ventures, sagte: "Hier bietet sich eine unglaubliche Gelegenheit, durch Innovationen gebäudebezogene Emissionen zu reduzieren und die Zirkularität zu verbessern. Wir bei CRH sind einzigartig dafür aufgestellt, die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Lösungen zu unterstützen, um die sich ändernden Anforderungen im Bauwesen zu erfüllen. Mit dem aufgelegten Accelerator-Programm Nachhaltige Baustoffe möchten wir die wirkungsvollsten Innovationen finden und ihre kommerzielle Entwicklung über unser Netzwerk voranbringen, um die Bauindustrie bei der Dekarbonisierung zu unterstützen und dazu beizutragen, dass CRH sein ehrgeiziges Netto-Null-Ziel bis 2050 erreicht."

Für das Accelerator-Programm werden Bewerber über die Website von CRH Ventures bis zum 16. Dezember angenommen. Der Auswahlprozess wird im November und Dezember durchgeführt und Anfang Februar 2025 live mit einem Pitch Day für die vielversprechendsten 10-12 Startups abgeschlossen.

CRH Ventures ging 2022 an den Start und hat sich seitdem als ein Marktführer auf dem Gebiet der Innovation im Bauwesen etabliert. Das Unternehmen hat Zugang zu einem 250 Mio. USD schweren Risikokapital- und Innovationsfonds und einer wachsenden Gruppe von Portfoliounternehmen, die über die gesamte Wertschöpfungskette des Bauens hinweg innovativ tätig sind.

Das Programm Nachhaltige Baustoffe ist bereits der dritte Accelerator von CRH Ventures. Anfang dieses Jahres startete das Unternehmen den Accelerator "Roads of the Future", um um führende Innovationen zu identifizieren, die das Potenzial haben, sich auf das Straßen-Ökosystem auszuwirken, und 2023 brachte CRH Ventures einen Accelerator mit der Bezeichnung "Water Solutions" auf den Weg, der auf Technologien ausgerichtet war, mit denen eine Reihe von Herausforderungen bei der Wasserbewirtschaftung angegangen werden sollen.

Über CRH Ventures

CRH Ventures ist die Risikokapitalgesellschaft von CRH, einem führenden Anbieter von Baustofflösungen, die unsere Welt aufbauen, verbinden und verbessern. Mit Zugang zu einem 250 Mio. USD schweren Risikokapital- und Innovationsfonds investiert CRH Ventures in Zusammenarbeit mit Start-ups aus den Bereichen ConTech und ClimateTech ehrgeizig und strategisch in die gesamte Wertschöpfungskette des Bauwesens. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crhventures.com

Über CRH

CRH (NYSE: CRH, LSE: CRH) ist der führende Anbieter von Baustofflösungen, die unsere Welt aufbauen, verbinden und verbessern. Mit ca. 78.500 Mitarbeitern an ca. 3.390 Betriebsstandorten in 28 Ländern ist CRH Marktführer in Nordamerika und Europa. Als unverzichtbarer Partner für Transport- und kritische Versorgungsinfrastrukturprojekte, komplexe Nichtwohnungsbau- und Außenwohnlösungen trägt CRH mit seinem einzigartigen Angebot an Materialien, Produkten und Mehrwertdiensten dazu bei, eine widerstandsfähigere und nachhaltigere bebaute Umwelt zu schaffen. Das Unternehmen wird von Ratingagenturen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu den Branchenführern gezählt. Die Aktien des Fortune-500-Unternehmens CRH sind an der NYSE und der LSE notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crh.com.

