© Foto: Michael Kappeler/dpa



Die UBS hat ihre Wachstumsprognose für Chinas BIP leicht angehoben. Trotz dieser Revision bleiben die Analysten besorgt über strukturelle Probleme in der chinesischen Wirtschaft.Die Wachstumsprognose für das Jahr 2024 wird auf 4,8 Prozent und für das Jahr 2025 auf 4,5 Prozent geschätzt. Ein zentrales Problem sei jedoch der Immobiliensektor, der stark überbaut und teuer sei. "Der Überhang an Wohnimmobilien könnte bis zu 40 Prozent des BIP ausmachen", warnt John Lam, Immobilienexperte der UBS. Auch die Mietrenditen geraten unter Druck. Die Industrien in China leiden unter Überkapazitäten, was zu einem deflationären Druck auf Verbraucherpreise und Exporte führt. Eine Ankurbelung der …