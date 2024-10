(Neu: Einstieg, Schlusskurs)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben am Dienstag nach ihrer Rekordrally im späten Geschäft merklich nachgegeben und nur rund ein Drittel ihres Gewinns aus dem frühen Handel ins Ziel gerettet. Nachdem der Softwarekonzern am späten Vorabend erneut überzeugende Quartalszahlen vorgelegt hatte, stieg der Kurs zunächst um knapp 6 Prozent auf erstmals mehr als 223 Euro. Am Ende stand aber nur noch ein Plus von 2,1 Prozent bei 215,25 Euro zu Buche.

"Ein erneut starkes Quartal", resümierte Analyst Michael Briest von der UBS. Anleger überzeugte vor allem der Ausblick, denn SAP rechnet nun mit mehr operativem Gewinn. Laut dem Experten Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies überraschte das. "Entgegen der allgemeinen Erwartung eines ausgeglichenen Quartals hat SAP die Erwartungen deutlich übertroffen", schrieb er in einem ersten Kommentar.

Ein Händler erwähnte, SAP sei die wohl bedeutendste Zahlenvorlage in dieser Woche und fasste zusammen: "Es ist Wirklichkeit, dass SAP von den Megatrends Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz profitiert." Die Walldorfer seien diesbezüglich auf ihrem Weg weiter sehr erfolgreich. Ein weiterer Börsianer ergänzte, die Zielsetzungen seien wohl immer noch konservativ.

"Die 220 Euro in der Aktie könnten nur eine Zwischenstation auf dem weiteren Weg nach oben darstellen, wäre da nicht die Kappungsgrenze der Deutschen Börse, die das Gewicht des Softwarekonzerns im Dax auf 15 Prozent deckelt", erwähnte allerdings am Morgen der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Bekanntlich zwingt diese Kappung zum Beispiel Index-abbildende Fonds dazu, Aktien zu verkaufen, um die Gewichtung beizubehalten.

SAP bringt mittlerweile 264 Milliarden Euro auf die Börsenwaage, was deutlich mehr ist als die gut 150 Milliarden von Siemens, dem Zweitplatzierten im Dax. Die Deutsche Börse hatte die Kappungsgrenze erst vor gut einem Jahr wegen SAP von 10 auf 15 Prozent angehoben. Experten sehen den Börsenbetreiber nun wieder unter Zugzwang, um das wichtigste deutsche Aktienunternehmen bei der Stange zu halten. Ein zweiter Fall nach dem Industriegase-Konzern Linde droht, sollte auch SAP die Beschränkungen zum Anlass für einen Wechsel des Börsenplatzes nehmen.

Experte Molnar rechnet damit, dass der Einfluss der Kappungsgrenze den Kursanstieg zwar etwas bremsen, aber nicht verhindern kann. Mit einem Plus von fast 60 Prozent ist SAP in diesem Jahr bislang der drittbeste Dax-Wert nach Siemens Energy und Rheinmetall . SAP ist auch der deutsche Technologiewert, der im internationalen Gefüge Ansehen hat. Zu den Billionen, die mehrere US-Tech-Riesen wert sind, bleibt der Abstand aber gewaltig./edh/tih/ajx/la