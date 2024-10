Die Suess MicroTec SE verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte die Aktie um 2,8 Prozent auf 55,60 Euro, wobei sie im Tagesverlauf sogar ein Hoch von 56,80 Euro erreichte. Diese positive Entwicklung erfolgte trotz der jüngsten Marktturbulenzen, die durch den Ausblick des Branchenriesen ASML ausgelöst wurden.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 2,34 Euro je Aktie für Suess MicroTec. Die Dividende soll voraussichtlich auf 0,277 Euro steigen, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 78,02 Euro an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Diese optimistische Einschätzung basiert auf den soliden Quartalszahlen des Unternehmens, die eine deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerung zeigten.

