Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) -WINDSOR, Conn., 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) hat heute bekannt gegeben, dass SS&C Blue Prism im Everest Group Robotic Process Automation (RPA) Products PEAK Matrix® Assessment 2024%2BProducts%2BPEAK%2BMatrix%25C2%25AE%2BAssessment%2B2024&a=Everest+Group+Robotic+Process+Automation+(RPA)+Products+PEAK+Matrix%C2%AE+Assessment+2024) als führend in der Robotic Process Automation (RPA) eingestuft wurde."Die starke Vision und Roadmap von SS&C BluePrism, die Marktpräsenz, die Tiefe und Breite der RPA-Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, eine einheitliche Plattform mit KI, Orchestrierung, APIs und Prozessintelligenz anzubieten, haben dazu beigetragen, die Position des Unternehmens als Leader in der RPA Products PEAK Matrix® 2024 der Everest Group zu festigen", sagt Amardeep Modi, Vice President der Everest Group. "Die Kunden haben die Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit des Produkts sowie die Verfügbarkeit von robustem Support und Schulungen unter als seine Hauptstärken hervorgehoben."Diese Bewertung analysiert die sich verändernde Dynamik der globalen RPA-Landschaft und 27 Technologieanbieter in mehreren Schlüsselbereichen. Die Bewertung von SS&C Blue Prism umfasste die Analyse des jährlichen Wachstums, der Vision und Strategie, des Kundenfeedbacks zu Wert und Zufriedenheit sowie der Breite der Abdeckung von Branchen und Unternehmenssegmenten."Wir freuen uns über die führende Position von SS&C Blue Prism in der RPA Products PEAK Matrix® der Everest Group", sagte Rob Stone, Senior Vice President und General Manager, SS&C Technologies. "Die diesjährige Anerkennung zeigt den anhaltenden Einfluss, den wir auf dem Markt haben, sowie die Stärke unserer Vision und unserer Fähigkeiten. Wir unterstützen unsere Kunden durch modernste KI, Automatisierung und Orchestrierung."Das RPA Products PEAK Matrix® Assessment 2024 bewertet auch die Flexibilität des Geschäfts- und Vertriebsmodells von SS&C Blue Prism, die Fortschrittlichkeit und die Kundenakzeptanz der verfügbaren Geschäftsmodelle als Teil der Fähigkeit, erfolgreich Produkte zu liefern.SS&C Blue Prism digitalisiert Abläufe in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen und Pharmazeutik, Banken und mehr. Sprechen Sie mit einem Experten über das intelligente Automatisierungsangebot von SS&C Blue Prism.Informationen zu SS&C TechnologiesSS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Know-how, Skalierung und Technologie geht.Zusätzliche Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.Folgen Sie SS&C auf Twitter, LinkedIn und Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/everest-group-ernennt-ssc-blue-prism-im-siebten-jahr-in-folge-zum-marktfuhrer-fur-rpa-produkte-peak-matrix-2024-302283604.htmlPressekontakt:Brian Schell | Chief,Financial Officer,SS&C Technologies,Tel: +1-816-642-0915 | E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; Justine Stone | Investor,Relations,SS&C Technologies,Tel: +1- 212-367-4705 | E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; Medien: Emma Lowrey,PAN Communications,Tel: (617) 502-4300,E-Mail: ssc@pancomm.comOriginal-Content von: SS&C, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168843/5892851