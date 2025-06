SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass SS&C Blue Prism als Leader im Gartner Magic Quadrant 2025 für Robotic Process Automation (RPA) ausgezeichnet wurde.

"Wir freuen uns sehr, dass SS&C Blue Prism zum siebten Mal in Folge als "Leader" (Marktführer) im Gartner Magic Quadrant für Robotic Process Automation ausgezeichnet wurde", sagte Bill Stone, CEO und Chairman von SS&C Technologies. "SS&C Blue Prism kombiniert marktführende RPA- und Orchestrierungstechnologien mit modernster künstlicher Intelligenz, damit Unternehmen komplexere Aufgaben und dynamische Geschäftsprozesse bewältigen können. Wir haben unsere eigene Belegschaft auf mehr als 2.700 digitale Mitarbeiter und KI-Agenten erweitert und damit jährliche Einsparungen von über 200 Millionen US-Dollar erzielt. Da SS&C bei der Bereitstellung eine Vorreiterrolle einnimmt, können Kunden darauf vertrauen, dass die Automatisierungslösungen von SS&C sicher, effektiv und verantwortungsbewusst implementiert werden."

Mehr als 2.800 Unternehmen weltweit nutzen SS&C Blue Prism für KI-gestützte Automatisierung und helfen damit Organisationen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen und Pharma, Banken und anderen Branchen, ihre gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Laden Sie hier eine kostenlose Kopie des Berichts hier herunter, um einen tieferen Einblick in den Gartner Magic Quadrant für robotergestützte Prozessautomatisierung 2025 zu erhalten.

Mit der richtigen Mischung aus bewährter Technologie, vertrauenswürdigen Partnerschaften, marktführender Methodik und praktischer Erfahrung hilft SS&C Blue Prism stark regulierten und komplexen Unternehmen dabei, agentenbasierte Automatisierung nicht nur als Ziel, sondern als Realität zu verwirklichen. Sprechen Sie mit einem Experten über das Angebot von SS&C.

Über den Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant für robotergestützte Prozessautomatisierung, von Arthur Villa, Saikat Ray, Melanie Alexander, Sachin Joshi, 24. Juni 2025. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochterunternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Forschungsergebnisse ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen weltweit. Über 22.000 Finanzdienstleister und Gesundheitsorganisationen, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Betrieben, vertrauen auf die Expertise, Größe und Technologie von SS&C.

QUELLE: SS&C

Weitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250630529408/de/

Contacts:

Brian Schell

Chief Financial Officer

SS&C Technologies

Tel: +1-816-642-0915

E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone

Investorenbeziehungen

SS&C Technologies

Tel: +1- 212-367-4705

E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com

Medienkontakte

Sam Gentile

Tel: +1-646-818-9195

E-Mail: pro-SSC@prosek.com