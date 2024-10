Uniphar bietet seit 55 Jahren Dienstleistungen für das Gesundheitswesen und betreut mit seinem Fachwissen mehr als 200 internationale Kunden in 180 Ländern.

Die Plattform basiert auf Uniphar's erwiesenem Fachwissen und dessen maßgeschneiderten Strategien. Sie soll Pharmazie- und Biotechunternehmen bei der oft komplexen Markteinführung von Produkten unterstützen und fällt zeitlich mit dem Beginn von Uniphar's siebtem Zell- und Gentherapieprogramm im Namen des führenden [Pharmazieunternehmens] zusammen.

Uniphar wurde 1967 von einem irischen Pharmazeuten gegründet und hat sich im Laufe der Jahre durch Akquisitionen und Wachstum in ein Unternehmen mit diversifizierten Diensten für das Gesundheitswesen entwickelt. Ziel ist es, Patienten weltweit den Zugang zu pharmazeutisch-medizinischen Produkten zu erleichtern.

"Die Herausforderungen bei der Einführung von innovativen Therapien können für Pharma- und Biotechunternehmen immens sein. Deshalb gibt es zahlreiche Medikamente, deren Bekanntheitsgrad weltweit niedrig ist, obwohl bei Patienten ein entsprechender Bedarf besteht," erklärt Brian O'Shaughnessy, Chief Commercial Officer bei Uniphar.

"Unterschiedliche regulatorische Anforderungen, R&D-Kosten, Preisdruck und eine mangelhafte Infrastruktur sind nur einige der Hindernisse, mit denen sich Unternehmen konfrontiert sehen, wenn sie komplexe Medizinprodukte in komplexe Märkte einführen möchten. Dazu sind Erfahrung, Fachwissen und eine hochgradig spezialisierte Lieferkette erforderlich. Die einzigartige Vermarktungsplattform von Uniphar geht diese Herausforderungen flexibel an und schafft eine neue Infrastruktur oder neue Möglichkeiten, um diese Barrieren zu überwinden."

Tor nach Europa

Mit seinem unabhängigen geschäftlichen Potenzial macht der europäische pharmazeutische Markt derzeit 19 des globalen Marktes aus1 und dieser Anteil wird voraussichtlich 2025 ansteigen. Aber gemäß aktuellen Studien wurden 64 des Umsatzes aus neuen Medikamenten im Zeitraum 2016-2021 in den USA erwirtschaftet, im Vergleich zu 16,8 in Europa2 Dies ist für Pharmazie- und Biotechunternehmen sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance.

"Der Zugriff auf lebensrettende Medikamente für Patienten mit einem entsprechenden Bedarf, ist abhängig vom Verständnis der Marktmechanismen und der entsprechenden Vorschriften in den unterschiedlichen europäischen Ländern. In den vergangenen 25 Jahren haben wir die Entwicklung der dortigen Pharmaziemärkte verfolgt und wir kennen die jeweiligen Trends. So verfügen wir über die notwendigen Kenntnisse, um eine Plattform zu kreieren, die den Prozess vereinfacht. Wir bieten nicht nur Lösungen zur Überwindung von Hindernissen beim Marktzugang, sondern wir helfen darüber hinaus sowohl Anbietern als auch Patienten, einfacher Zugriff auf die Medikamente zu erhalten." sagt Brian O'Shaughnessy.

Gleichberechtigter Zugriff auf Zell- und Gentherapien

Vorhersagen zufolge werden bis 2030 bis zu 60 neue Zell- und Gentherapien für die praktische Behandlung bereitstehen. Ein gleichberechtigter Zugang wird helfen, dass die mehr als 350.000 Patienten mit einem entsprechenden Bedarf tatsächlich von diesen Therapien profitieren 3

Uniphar arbeitet derzeit am siebten Programm für einen erweiterten Zugriff auf Zell- und Gentherapien. 2023 haben wir erfolgreich in 50 Ländern den Zugang zu komplexen Therapien für 500 Patienten ermöglicht. Uniphar ist global führend, wenn es um Zugang zu Zell- und Gentherapien geht. Unsere Pharmaabteilung arbeitet mit multifunktionalen Teams und einer Infrastruktur, die die Vermarktung unterstützt.

"Die Arbeit, die Uniphar im Bereich Zell- und Gentherapien leistet, zeigt exemplarisch, wie wichtig die richtige Infrastruktur ist, wenn man in der Praxis hochgradig komplexe lebensrettende Therapien zum Patienten bringen möchte. Aber der gleichberechtigte Zugang zu diesen bahnbrechenden Medikamenten ist für den Patienten entscheidend."

Über Uniphar

Die Uniphar Group ist für Pharma-, Medtech- und Biotechunternehmen ein vertrauenswürdiger Partner. Ziel ist es, Patienten den Zugang zu Medikamenten weltweit zu erleichtern. Uniphar's Expertenteam verfügt über die Fähigkeiten, die Infrastruktur und das Fachwissen, die ein Anbieter von diversifizierten Dienstleistungen im Gesundheitsbereich benötigt. Seit mehr als 55 Jahren haben wir erfolgreich mehr als 200 multinationale Kunden beraten. Da wir die volatile Marktdynamik kennen, können wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Dienste und Lösungen entwickeln. Zu Uniphar Pharma gehören Uniphar Access, Uniphar Medical und Uniphar Commercial gemeinsam sind wir Ihr vertrauenswürdiger Partner für den Zugang von Patienten zu innovativen Therapien. Wir optimieren global den Wert Ihrer Marke. Wir betreuen Sie von der klinischen Entwicklung bis hin zur Vermarktung. Unsere End-to-End-Dienste beseitigen Hindernisse bei der Markteinführung, erleichtern den Zugriff auf Medikamente und optimieren Ihre Marke.

