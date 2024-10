Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Kursrückgang an der XETRA-Börse. Im Tagesverlauf fiel der Aktienkurs um 0,3 Prozent auf 39,80 Euro. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 51,33 Euro geschätzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial von über 30 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs darstellt.

Dividendenaussichten und Gewinnprognosen

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Steigerung der Dividende auf 3,00 Euro pro Aktie, verglichen mit 2,56 Euro im Vorjahr. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Darüber hinaus gehen Analysten davon aus, dass Porsche Automobil vz im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 14,46 Euro je Aktie erwirtschaften wird. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 13. November 2024 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung liefern.

