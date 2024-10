EQS-News: ATOSS Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Die ATOSS Software SE konnte auch im dritten Quartal ihre dynamische Entwicklung des ersten Halbjahres weiter fortsetzen und neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen um 14 Prozent auf Mio. EUR 125,9 (Vj. Mio. EUR 110,3) bei einer EBIT-Marge von 36 Prozent (Vj. 33 Prozent). Vor dem Hintergrund der anhaltend guten Geschäftsentwicklung geht der Vorstand davon, aus das Geschäftsjahr 2024 erneut mit Rekordwerten und oberhalb seiner zum Halbjahr angehobenen Ergebnisprognose abzuschließen.

München, 23. Oktober 2024

Die ATOSS Software SE blickt auch im dritten Quartal auf eine erfreuliche Geschäftsentwicklung mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis zurück. Die dynamische Entwicklung der Gesellschaft konnte ungeachtet der schwierigen konjunkturellen Lage erneut fortgesetzt werden. So wuchs der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen um 14 Prozent auf Mio. EUR 125,9 (Vj. Mio. EUR 110,3). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 16 Prozent insgesamt Mio. EUR 91,5 (Vj. Mio. EUR 79,0) auf den Bereich Software. Hauptreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen, die sich um 37 Prozent auf Mio. EUR 52,7 (Vj. Mio. EUR 38,4) erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 42 Prozent (Vj. 35 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 10 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 29,1 (Vj. Mio. EUR 26,5), sind die wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 26 Prozent auf Mio. EUR 81,8 (Vj. Mio. EUR 64,9) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud und Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich in den ersten drei Quartalen auf 65 Prozent (Vj. 59 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 26,9 (Vj. Mio. EUR 24,2) ausgebaut werden.

Die Nachfrage nach neuen Softwarelizenzen bei Neu- oder Bestandskunden lag in den ersten drei Quartalen aufgrund der allgemeinen Konjunktureintrübung insgesamt leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund des SaaS-Geschäftsmodells verbunden mit einer niedrigen Churn Rate (Kündigungen von Kunden) entwickelte sich die Auftragslage im Cloud-Geschäft dessen ungeachtet positiv. So erhöhte sich der Cloud order backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, in den ersten drei Quartalen auf Mio. EUR 80,1 (31.12.2023: Mio. EUR 64,3). Diese Cloud-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud-Nutzungsgebühren, die sich gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2023 um 29 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 76,0 erhöhte. Der gesamte ARR (bestehend aus Cloud-Nutzungsgebühren und Wartungserlösen) stieg zum 30.09.2024 um 20 Prozent auf Mio. EUR 114,8.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt mit 36 Prozent (Vj. 33 Prozent) -vor allem aufgrund des umsichtigen Kostenmanagements und der temporären Verschiebung von Investitionen in den Ausbau von Sales-Personalressourcen oberhalb des vom Vorstand für das Gesamtjahr 2024 prognostizierten und zum Halbjahr bereits angehobenen Niveaus von mindestens 33 Prozent. Bedingt durch die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten 9 Monate erhöhte sich auch die Konzernliquidität um 31 Prozent sehr deutlich auf Mio. EUR 115,3 (Vj. Mio. EUR 87,8).

ATOSS bleibt somit weiterhin Garant für Wachstum und Stabilität und ist exzellent positioniert, um auch in Zukunft in den sehr attraktiven Wachstumsmärkten rund um die Themen Workforce Management und Digitalisierung als Full Range Anbieter über alle Kundensegmente hinweg zu wachsen. Dies stützt sich auf einer klaren Vision und Strategie, zukunftsweisenden Technologien sowie Lösungen, die ihren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert generieren.

Zudem wurde die Gesellschaft durch die AOB Invest GmbH darüber informiert, dass mit Wirkung ab 23. Oktober 2024 an Stelle des bisher entsandten Aufsichtsratsmitglieds Herrn Jörn Nikolay nunmehr Herr Christian Osterland, Vice President General Atlantic DACH, auf Weisung von General Atlantic in den Aufsichtsrat entsandt wurde.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Geschäftsentwicklung der letzten neun Monate steuert ATOSS nun zielsicher auf den 19. Rekordabschluss in Folge zu. Bei einem unverändert geplanten Gesamtumsatz von mindestens Mio. EUR 170 geht der Vorstand nunmehr davon aus, seine zum Halbjahr angehobene Prognose für die EBIT-Marge (mindestens 33 Prozent) zu übertreffen. Die Prognose für die EBIT-Marge wird daher auf mindestens 35 Prozent angehoben. Mit Blick auf das aktuell herausfordernde Marktumfeld und dessen Auswirkungen auf die Auftragslage bleibt die Prognose bis 2025 unverändert. Dabei rechnet der Konzern für 2025 mit einem Umsatz von Mio. EUR 190 bei einer EBIT-Marge von jedenfalls 30 Prozent.

2024 zu 2023 Umsatz 125.889 100% 110.261 100% 14% Software 91.490 73% 78.985 72% 16% Lizenzen 9.735 8% 14.076 13% -31% Wartung 29.091 23% 26.529 24% 10% Cloud & Subskriptionen 52.664 42% 38.380 35% 37% Beratung 26.869 21% 24.179 22% 11% Hardware 4.668 4% 4.543 4% 3% Sonstiges 2.862 2% 2.554 2% 12% EBITDA 49.001 39% 39.685 36% 23% EBIT 45.743 36% 36.734 33% 25% EBT 48.171 38% 37.088 34% 30% Nettoergebnis 32.878 26% 24.787 22% 33% Cash Flow 61.717 49% 56.986 52% 8% Liquidität (1),(2) 115.273 87.823 31% EPS in Euro (3) 2,07 1,56 33% Mitarbeiter (4) 819 761 8%

Q3/24 Q2/24 Q1/24 Q4/23 Q3/23 Umsatz 42.089 41.957 41.843 40.937 37.012 Software 30.587 31.181 29.722 29.212 27.178 Lizenzen 2.120 3.961 3.654 5.534 4.744 Wartung 9.740 9.697 9.654 9.140 8.841 Cloud & Subskriptionen 18.727 17.522 16.415 14.538 13.593 Beratung 8.913 8.676 9.280 9.050 7.779 Hardware 1.583 1.119 1.966 1.541 1.184 Sonstiges 1.006 981 875 1.134 872 EBITDA 17.148 16.783 15.070 16.180 13.533 EBIT 16.067 15.657 14.019 15.085 12.526 EBIT-Marge in % 38% 37% 34% 37% 34% EBT 17.057 16.607 14.507 16.238 12.699 Nettoergebnis 11.628 11.491 9.759 10.986 8.598 Cash Flow 32.392 -124 29.449 -4.332 31.863 Liquidität (1),(2) 115.273 83.268 110.858 82.584 87.823 EPS in Euro (3) 0,73 0,72 0,62 0,69 0,54 Mitarbeiter (4) 819 813 779 775 761

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 3,37 je Aktie am 06.05.2024 (TEUR 26.802); Dividende von EUR 2,83 je Aktie am 04.05.2023 (TEUR 22.507) (3) Gem. ISA 33.64 wurde das Ergebnis je Aktie (EPS) infolge des im Juni 2024 durchgeführten Aktiensplits für die Vorperioden rückwirkend angepasst (4) zum Quartals-/Jahresende

