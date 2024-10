Dass es mit einem Blue Chip wie McDonald's um satte zehn Prozent nach unten geht, gibt es wirklich selten. Gestern war dies im nachbörslichen Handel allerdings der Fall gewesen. Der Grund hierfür war ein besorgniserregender Bericht der US-Gesundheitsbehörde, wonach es in den USA einen E.Coli-Ausbruch gegeben hat.Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC starb eine ältere Person und zehn wurden in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt seien 49 Fälle in zehn Bundesstaaten bekanntgeworden, die meisten ...

