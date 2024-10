Roche verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein beachtliches Umsatzwachstum von 6% zu konstanten Wechselkursen, trotz eines nur 2%igen Anstiegs in Schweizer Franken. Dieser Erfolg basiert auf der hohen Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika. Besonders hervorzuheben sind die Verkaufszuwächse bei Vabysmo, Phesgo und Ocrevus. Die Pharmasparte steigerte ihren Umsatz um 7%, während die Diagnostik-Division ein Plus von 5% verzeichnete.

Zukunftsaussichten und Innovationen

Roche bestätigte seinen positiven Ausblick für 2024 und erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen verzeichnete bedeutende Fortschritte in der Produktentwicklung, darunter die US-Zulassung für Itovebi zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs und die EU-Zulassung für Vabysmo bei Netzhautvenenverschluss. Diese Innovationen unterstreichen Roches kontinuierliches Engagement für wissenschaftlichen Fortschritt und die Verbesserung der Patientenversorgung.

