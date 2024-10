Winterthur - Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter hat in den ersten neun Monaten wie erwartet einen deutlichen Umsatzschwund hinnehmen müssen. Für das Gesamtjahr senkt die Gruppe die Umsatzprognose. Etwas besser sieht es an der Auftragsfront aus. In den Monaten Januar bis September schrumpfte der Umsatz von Rieter im Vergleich zur Vorjahresperiode um 46 Prozent auf 584 Millionen Franken, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hiess. Bereits zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...