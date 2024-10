Ausgelassene Stimmung an den Aktienmärkten in Verbindung mit vermehrten Aktienverkäufen von Insidern - und dies in einem Umfeld mit hohen Bewertungen und großen Unsicherheiten. Steht eine Korrektur ins Haus? Der jüngste sentix Bericht lässt aufhorchen. "Die Stimmungsindikatoren an den Börsen zeigen Euphorie an". Mit diesen Worten eröffnet sentix Geschäftsführer Patrick Hussy die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...