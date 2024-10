Der DAX tritt zur Wochenmitte zunächst auf hohem Niveau der Stelle. Nach einem schwachen Start in die Börsenwoche ist auch am Mittwoch für die Optimisten am Markt zunächst nicht viel zu holen. Die zum Auftakt erwarteten Kursgewinne dürften sich in Grenzen halten. Knapp 30 Minuten vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX den DAX leicht im Plus bei 19.456 Punkten. Für den Leitindex bleibt die runde Marke von 20.000 Punkten somit in Reichweite. Der Rekord aus der Vorwoche steht bei knapp 19.675 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...