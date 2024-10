© Foto: picture alliance



Die Evotec-Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen erholen und der Marke von 6 Euro nähern. Jetzt ist der Sprung darüber dank positiver Neuigkeiten geglückt.In einer einerseits schwierigen, andererseits aber auch aussichtsreichen Situation steckten zuletzt die Anteile von Wirkstoffforscher Evotec. Zwar kam die Aktie in den vergangenen Tagen gefährlich nahe an ihr 52-Wochen-Tief heran, dessen Unterschreiten ein neues Verkaufssignal bedeutet hätte. Gleichzeitig gelang den Käufern aber eine Gegenbewegung, sodass die Chance auf einen Doppelboden und die von vielen Anlegern erhoffte Trendwende besteht. Ein wichtiger Baustein hierfür ist das Überwinden der Marke von 6 Euro, wo auch die …