Silber Squeeze: Silber über 34 USD! Short Squeeze steht bevor?

Silber über 34 USD! Short Squeeze steht bevor?

Der Silbermarkt hat einen markanten Wendepunkt erreicht. Der jüngste Preisdurchbruch über die 34 USD-Marke befeuert erneut Diskussionen über einen möglichen "Silver Squeeze". Institutionelle Investoren und insbesondere US-Großbanken dominieren seit Jahren den Silbermarkt durch Leerverkäufe. Doch die aktuellen Entwicklungen könnten eine bedeutende Wende einleiten, die nicht nur den Silberpreis dramatisch beeinflusst, sondern auch die Marktteilnehmer stark in Bedrängnis bringen könnte.

Befreiungsschlag für Silber

Mit dem jüngsten Preisanstieg auf über 34 USD hat Silber das höchste Preisniveau seit mehr als zehn Jahren erreicht. Dieser Anstieg markiert nicht nur ein symbolisches Niveau, sondern hat für viele Marktteilnehmer eine tiefere Bedeutung. Experten sprechen von einem "Befreiungsschlag" für den Silbermarkt, insbesondere für Investoren, die seit Jahren auf einen nachhaltigen Preisanstieg gehofft hatten. Lange Zeit war der Markt von Leerverkäufen geprägt, bei denen institutionelle Investoren, vor allem Großbanken, den Preis durch künstliche Angebotsausweitungen unter Druck hielten. Diese Form der Manipulation könnte nun jedoch an ihre Grenzen stoßen?.

Die Situation wird besonders interessant, weil der Silberpreis seit einigen Wochen kontinuierlich gestiegen ist. Marktbeobachter sehen dies als Zeichen dafür, dass physische Nachfrage und technologische Faktoren den Preis unterstützen. Dies macht es für Leerverkäufer schwieriger, den Markt zu kontrollieren. Die physische Nachfrage nach Silber - insbesondere aus der Industrie - könnte die Grundlage für einen weiteren Preisanstieg bilden, der das bisherige Gleichgewicht zerstören und somit den Beginn eines "Silver Squeeze" einläuten könnte.

Ein drohender "Silver Squeeze"?

Der Begriff "Silver Squeeze" beschreibt eine Situation, in der der Preis von Silber stark ansteigt, oft unerwartet. Das führt dazu, dass Investoren, die auf einen fallenden Silberpreis gesetzt haben (also Leerverkäufer), ihre Wetten zurücknehmen müssen. Sie sind gezwungen, Silber zurückzukaufen, um ihre Verluste zu begrenzen, was den Preis weiter nach oben treibt, weil mehr Nachfrage entsteht. Dies erzeugt eine Art "Kaufdruck", der den Preis noch weiter in die Höhe treibt. Diese Dynamik wird im beigefügten Chart deutlich: Als der Silberpreis anfing, stark anzusteigen und die Marke von 32 USD durchbrach, stieg das Handelsvolumen sprunghaft an. Dieser plötzliche Anstieg im Volumen (im roten Kreis hervorgehoben) deutet darauf hin, dass viele Händler in Panik gerieten und ihre Short-Positionen auflösen mussten, um größere Verluste zu vermeiden.



Ein solcher Squeeze führt zu einer Kettenreaktion, bei der immer mehr Verkäufer gezwungen sind, ihre Short-Positionen aufzulösen, was den Preis weiter nach oben treibt. Auf dem Chart ist dieser Effekt klar zu erkennen: Nachdem das Volumen stark angestiegen war, setzte sich der Preisanstieg unaufhaltsam fort und führte dazu, dass Silberkurse weit über die 34 USD-Marke stiegen. Sollte sich dieser Mechanismus weiterhin auf dem Silbermarkt verstärken, könnten institutionelle Investoren und Banken, die traditionell große Short-Positionen halten, mit erheblichen Verlusten konfrontiert werden. Dies könnte zu enormer Volatilität führen, da die Verkäufe den Markt zusätzlich anheizen würden. In einem solchen Szenario wäre es möglich, dass die langjährige Manipulation des Silbermarktes aufgedeckt wird und die Preise in bisher ungeahnte Höhen getrieben werden.

Colombo J. The silver squeeze has officially begun. The Bubble Bubble Report

Industrielle Nachfrage als Preistreiber

Neben spekulativen Bewegungen spielt die steigende industrielle Nachfrage nach Silber eine zentrale Rolle. Silber ist ein unverzichtbarer Rohstoff in der Elektronik- und Solarindustrie sowie in der wachsenden Elektromobilität. Besonders die Herstellung von Batterien und Solarpanelen hat den Bedarf an Silber in den letzten Jahren drastisch erhöht. In diesem Umfeld positionieren sich Unternehmen wie Aya Gold & Silver und Defiance Silver als potenzielle Profiteure eines steigenden Silberpreises.

Aya Gold & Silver fördert ausschließlich Silber und ist Betreiber der Zgounder-Silbermine in Marokko. Das Unternehmen plant im Jahr 2024 eine Produktionssteigerung auf bis zu 3,2 Millionen Unzen Silber. Die wachsende Nachfrage nach Silber, insbesondere in der Technologiebranche, erhöht den Wert des Edelmetalls und bietet Aya die Möglichkeit, durch seine Expansion einen entscheidenden Marktvorteil zu erlangen. Dank seiner geografischen Lage und den hochgradigen Silbervorkommen ist das Unternehmen bestens positioniert, langfristig von der steigenden Silbernachfrage zu profitieren. Auch Defiance Silver, mit seinen Projekten im Zacatecas-Distrikt in Mexiko, rückt in den Fokus. Zacatecas ist eine der reichsten Silberregionen weltweit, und Defiance Silver nutzt moderne Explorationstechniken, um seine Vorkommen weiter zu erschließen?. Die strategische Positionierung in diesem bedeutenden Silbergürtel könnte dem Unternehmen in einem Markt mit steigender Nachfrage zugutekommen.

Gold steigt, aber Silber hinkt hinterher

Laut dem Analysten Tavi Costa bleibt Silber trotz des jüngsten Preisanstiegs immer noch fast 30 % unter seinem Höchststand von 2011, während Gold bereits 44 % über seinem damaligen Niveau liegt. Wie im untenstehenden Chart deutlich wird, hinkt der Silberpreis weiterhin hinter dem Goldpreis her, obwohl beide Metalle traditionell in ähnlichen Zyklen steigen. Costa sieht hier jedoch ein großes Aufholpotenzial für Silber, da es typischerweise später auf Marktveränderungen reagiert. Mit einer möglichen Zinssenkung der Fed und einem Konjunkturprogramm Chinas könnte die industrielle Nachfrage nach Silber anziehen und den Preis in den kommenden Monaten deutlich nach oben treiben.

Ein Markt im Umbruch

Der aktuelle Silberpreisanstieg könnte nur der Beginn einer größeren Bewegung sein, die durch industrielle Nachfrage und spekulative Aktivitäten getrieben wird. Ein möglicher "Silver Squeeze" könnte dramatische Auswirkungen auf den globalen Silbermarkt und die beteiligten Großbanken haben. Doch wie weit kann der Preis noch steigen? Der Analyst Florian Grummes sieht in den kommenden Monaten ein Kurspotenzial von 37,5 bis 40 US-Dollar und langfristig sogar die Möglichkeit, den historischen Höchststand von etwa 50 US-Dollar zu erreichen. Seiner Einschätzung nach dürfte der Weg für signifikante Preissteigerungen frei sein, sobald die langjährigen Widerstände überwunden sind. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, denn der Silbermarkt könnte in den kommenden Monaten zu einem der spannendsten Schauplätze an den Finanzmärkten werden.

