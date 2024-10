Die Bechtle AG, ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, sieht sich mit Herausforderungen konfrontiert. Der Aktienkurs des Unternehmens zeigte sich am Dienstag im XETRA-Handel zunächst kaum verändert bei 34,06 EUR. Allerdings hat Bechtle kürzlich seine im Juli angepasste Prognose zurückgezogen, was auf dem Markt für Verunsicherung sorgte. Die anhaltende Investitionszurückhaltung in der IT-Branche macht dem Unternehmen zu schaffen und führte zu einer deutlichen Kurskorrektur.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50,80 EUR, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten eine Dividende von 0,705 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die am 8. November 2024 erwartet werden, könnten Aufschluss über die weitere Entwicklung geben.

