© Foto: Symbolbild



Die SAP-Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht - kein Wunder, denn der Konzern aus Walldorf lieferte starke Quartalszahlen und bleibt trotz schwieriger Marktbedingungen auf Erfolgskurs. Viele Anleger fragen sich jetzt: Ist es der richtige Moment, um in SAP zu investieren, oder sollte man lieber vorsichtig sein? Schauen wir uns die jüngsten Entwicklungen mal genauer an, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

SAP überrascht mit starken Zahlen und hebt die Prognose an

Im dritten Quartal 2024 konnte SAP einmal mehr starke Zahlen vorlegen. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage in vielen Teilen der Welt stieg der Umsatz auf 8,47 Milliarden Euro, was einem Plus von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders das Cloud-Geschäft legte kräftig zu - um stolze 25 %. Damit trägt dieser Bereich nun einen großen Teil zum Gesamtumsatz bei. Vor allem die ERP-Software, die Unternehmen bei der Steuerung von Abläufen wie Personalwesen oder Logistik unterstützt, war ein wichtiger Wachstumstreiber.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg sogar um 27 % auf 2,24 Milliarden Euro und lag damit deutlich über den Erwartungen der Analysten. Auch der Nettogewinn kletterte auf 1,44 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 13 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Zahlen zeigen, dass SAP selbst in schwierigen Zeiten profitabler wird.

Ein weiterer Höhepunkt war die Anhebung der Jahresprognose. SAP erwartet nun einen operativen Gewinn zwischen 7,8 und 8 Milliarden Euro - die vorherigen Schätzungen lagen noch bei maximal 7,9 Milliarden. Auch beim Umsatz peilt das Unternehmen nun bis zu 29,8 Milliarden Euro an. Diese optimistische Einschätzung ist ein klares Zeichen für die Stärke des Unternehmens, besonders im boomenden Cloud-Geschäft und bei KI-Technologien, wo SAP inzwischen klare Fortschritte macht.

Chancen und Herausforderungen für die Zukunft

Trotz der tollen Ergebnisse gibt es bei SAP auch Herausforderungen. Der Konzernumbau, bei dem bis zu 10.000 Stellen gestrichen werden sollen, sorgt für Aufsehen. SAP möchte damit Kosten senken und die Effizienz steigern. Gleichzeitig sollen in wachstumsstarken Bereichen neue Mitarbeiter eingestellt werden. Mit strategischen Übernahmen wie der von WalkMe, einem israelischen Softwareunternehmen, stärkt SAP zudem seine Position am Markt.

Finanzchef Dominik Asam betonte, dass SAP ab nächstem Jahr durch diese Maßnahmen rund 700 Millionen Euro jährlich einsparen will. Diese Einsparungen geben dem Unternehmen die Möglichkeit, verstärkt in zukunftsträchtige Technologien wie Cloud- und KI-Lösungen zu investieren.

Langfristig dürfte SAP auch weiter von Megatrends wie Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing profitieren. Schon im dritten Quartal war der Anteil von KI-Anwendungen bei den Cloud-Deals beachtlich, was zeigt, dass SAP in diesen Zukunftstechnologien gut aufgestellt ist. Auch einige Großaufträge im Cloud-Geschäft belegen, dass der Konzern in dieser Sparte wettbewerbsfähig ist.

Technische Chartanalyse: Weiterer Kursanstieg möglich?

Ein Blick auf den Aktienchart zeigt, dass die SAP-Aktie einen kontinuierlichen, stabilen Aufwärtstrend hingelegt hat. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um mehr als 50 % gestiegen. Das neue Allzeithoch von 223,15 Euro wurde nach der Veröffentlichung der starken Quartalszahlen erreicht - ein klarer Hinweis darauf, dass positive Nachrichten dem Kurs Auftrieb geben.

Auch technisch sieht die Aktie stark aus. Die 50er und 200er-Tage-Linie, die als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend gilt, liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs. Das unterstreicht die gute Verfassung der Aktie. Einzig der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Die Luft wird hier oben dann schon etwas dünner.

Sollte der Kurs weiter steigen, könnte er kurz- bis mittelfristig die Marke von 230 Euro erreichen - oder sogar darüber hinaus in Richtung 250 Euro marschieren. Fällt der Kurs hingegen, bietet die Unterstützung bei 210 Euro einen gewissen Schutz und lädt zum Aufstocken der Position ein. Erst Kurse unterhalb der 175 trüben das Chartbild deutlich ein.

Ein Kauf der SAP-Aktie - sinnvoll oder nicht?

Die SAP-Aktie steht aktuell wirklich gut da. Der Konzern hat seine Prognose nach oben korrigiert, starke Quartalszahlen präsentiert und zeigt sich auch in einem schwierigen Umfeld widerstandsfähig. Die Sparmaßnahmen und die klare Fokussierung auf Zukunftstechnologien versprechen zudem langfristiges Wachstum.

Für Anleger, die an den Trends Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing teilhaben möchten, könnte SAP eine gute Wahl sein - sowohl als langfristiges Investment als auch kurzfristig. Auch charttechnisch bietet die Aktie weiterhin Potenzial. Wer also überlegt, in SAP zu investieren, könnte jetzt, bzw. bei einem Rücksetzer der Aktie in die Region um 210 Euro, einen geeigneten Zeitpunkt dafür erwischen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.