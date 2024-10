Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild AM ernennt Melinda Käsdorf zur neuen Head of Marketing Private Markets, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie wird von Paris aus an Rupert Pybus, Global Head of Marketing and Products, berichten und verantwortlich sein für die Entwicklung und Umsetzung einer maßgeschneiderten Marketingstrategie für das Private-Markets-Franchise von Edmond de Rothschild mit einem verwalteten Vermögen von 21,8 Milliarden Euro. ...

