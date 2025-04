Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild ernennt Eric de Tessières zum Chief Sustainability Officer der Gruppe, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er berichtet an Cynthia Tobiano, Deputy CEO, und hat seine Tätigkeit am 7. April aufgenommen. Er wird alle Nachhaltigkeitsinitiativen der Gruppe in den Bereichen Asset Management und Private Banking beaufsichtigen. ...

