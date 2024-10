Indessen werden die Mahner an den Aktienindizes lauter und eine mögliche Trendumkehr kann in dem sich weiter eintrübenden wirtschaftlichen Umfeld - zumindest in Deutschland und dem DAX - nicht ausgeschlossen werden. Aber die Rohstoffmärkte profitieren von der zunehmenden Unsicherheit und allem voran die Edelmetallmärkte, die als Hort der Sicherheit von den Marktteilnehmern wahrgenommen werden.

Almonty Industries mit Kursverdopplung

Seit Ende August 2024 hat das Wolframunternehmen Almonty Industries (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) mit der Installation der Ausrüstung für die Verarbeitungsanlage in der Sangdong-Mine begonnen. Zuvor verschaffte die letzte Testproduktion der Flotation-Verarbeitungstechnologie dem Unternehmen Sicherheit über die Skalierungsmöglichkeiten der Produktionsprozesse. Die finale technische Überprüfung der Pilot-Verarbeitungsanlage bestätigte im Ergebnis ein Wolframkonzentrat von über 60 %. Dies wurde u. a. auch vom zuständigen südkoreanischen Labor (KETEP - Korea Energy Technology Evaluation and Planning) bestätigt und die Erzausbeute von Wolfram lag bei starken 82 %.

Durch den Erkenntnisgewinn werden die Produktionsprozesse im aktuellen Aufbau angepasst und das festgestellte Optimierungspotenzial umgesetzt. Wie der letzte Testlauf zeigte, kann so die spätere Wolframausbeute aus dem Erzgestein auf bis zu 86,3 % erhöht werden. Der Wolframgehalt (WO3) im zu verkaufenden Konzentrat steigt dadurch von 60 % auf ca. 65 % an. Der planmäßigen Produktionsstart der Sangdong-Mine erfolgt Ende März 2025 und wird Almonty Industries zu einem der größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas und Russlands aufsteigen lassen. Gerade die westlichen Staaten wollen ihre Abhängigkeit von China und Russland reduzieren und Almonty Industries wäre einer der wenigen mengenmäßig nennenswerten Lieferanten des strategisch wichtigen Rohstoffs.

Die verursachten Verwerfungen und Spannungen der USA und der NATO-Staaten mit den BRICS Ländern dürfte Almonty Industries zukünftig sogar zu einem Lieferanten mit Preissetzungsmacht aufsteigen lassen. Wolfram wird nämlich nicht nur zur Härtung von Baustählen und Spezialwerkzeugen verwenden, sondern ist auch in der Verteidigungsindustrie wie auch Abschirmungskomponenten für Flugzeugtriebwerke, Stahlturbinen und Satellitenantriebe nicht wegzudenken.

Investoren die frühzeitig auf das Unternehmen setzten, konnten in den letzten 12 Monaten von einem Anstieg von 0,30 EUR auf zuletzt 0,60 EUR und damit einer Verdopplung profitieren. Doch das dürfte erst die erste Verdopplung sein. So sieht Sphene Capital ein Kursziel von 2,31 CAD bzw. 1,54 EUR in den nächsten 12 Monaten als gerechtfertigt an. Vom aktuellen Stand wäre dies ein weiterer Kursanstieg von über 150 %.

Newmont im Höhenflug und Unternehmensverkauf

Der Goldpreis steigt vom einem Allzeithoch zum nächsten und die geopolitischen Ereignisse der letzten Monate und Wochen lassen ein Ende der Kursrally nicht erwarten. Das befeuert auch die Aktie des größten Goldproduzenten der Welt Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM). Stieg der Goldpreis seit Februar um ca. 40 % auf 2.740 USD an, so legte die Aktie von Newmont im selben Zeitraum von unter 30 USD auf 58 USD und damit um über 95 % zu.

Damit performte das Goldunternehmen den Goldpreis, zumindest seit Jahresanfang, deutlich aus und reduzierte die seit 2023 zum Goldpreis aufgebaute Unterentwicklung deutlich. Positiv neben dem weiter steigenden Goldpreis und damit den Gewinnmargen für Newmont ist die neue Unternehmensstrategie. Diese zielt seit Februar dieses Jahres auf die Fokussierung von Tier-1-Assets ab. In diesem Zuge verkauft Newmont die Akyem Mine in Ghana an das größte chinesische Rohstoffunternehmen Zijin Mining für 1 Mrd. USD.

"Der Verkauf von Akyem unterstützt unseren Fokus auf die Tier-1-Vermögenswerte im Portfolio von Newmont, die ein nachhaltiges Wachstum und die Rückführung von Kapital an die Aktionäre fördern werden", sagte Tom Palmer, Chief Executive Officer von Newmont. "Wir sind der Meinung, dass die vorgeschlagene Transaktion den größten Gesamtwert für die Aktionäre von Newmont darstellt und die beste strategische Lösung für Akyem ist."

Standard Lithium profitiert

Von dem 6,77 Mrd. USD schweren Übernahmeangebot des Rohstoffgiganten Rio Tinto (WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757 | Ticker-Symbol: RIO1) für den aus Livent und Allkem hervorgegangenen drittgrößten Lithiumproduzenten Arcadium Lithium (WKN: A3E13Q | ISIN: AU0000305724 | Ticker-Symbol: 7WO) profitierte auch die Aktie von Standard Lithium (WKN: A2DJQP | ISIN: CA8536061010 | Ticker-Symbol: S5L). Notierte der Wert noch im September 2024 bei 1,10 USD je Anteilsschein, kletterte der Wert in den vergangenen Wochen auf zuletzt 1,99 USD empor. Ein Anstieg von über 80 % in knapp eineinhalb Monaten.

Neben der Übernahme profitierte Standard Lithium vor allem von dem Vergabeverfahren des US-Energieministeriums. Hier qualifizierte sich das Tochterunternehmen SWA Lithium für die Vergabe von bis zu 225 Mio. USD Zuschuss. Die USA wollen die inländische Produktion von kritischen Rohstoffen durch den "Infrastructure Investment and Jobs Act" vorantreiben und u. a. die Segmente der Batterieversorgungskette fördern.

"Die erhebliche Kostenübernahme der US-Regierung zeigt ihre anhaltende Unterstützung für Investitionen in sichere und nachhaltige Lieferketten der inländischen Lithiumproduktion", sagte David Park, CEO von Standard Lithium. "Diese Entscheidung des Energieministeriums bestätigt das Kaliber des Projekts, das wir aufbauen, … die auf die spezifischen Anforderungen der groß angelegten Lithiumproduktion in der Smackover-Formation zugeschnitten sind."

Fazit

Zum Ende des 1. Quartals 2025 nimmt die Sangdong-Mine von Almonty Industries die Wolframproduktion auf. So steigt das Unternehmen zu einem dominanten Anbieter in der globalen Wolframproduktion auf. Standard Lithium ist durch die Übernahme von Arcadium Lithium durch Rio Tinto sowie dem Zuschuss des US-Energieministeriums wieder in den Fokus der Anleger gerückt. Bereits im Fokus steht der größte Goldproduzent der Welt, Newmont. Hier blicken die Investoren auf den heutigen nachbörslichen Quartalsbericht zum abgelaufenen 3. Quartal 2024.