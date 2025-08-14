Digitaler Wahnsinn: KI & Krypto plündern den Kupfer-Markt!

Anzeige / Werbung

Noch nie war die Welt so gierig nach Kupfer und der KI-Boom könnte den größten Nachfrageschock aller Zeiten auslösen. Mega-Rechenzentren und Bitcoin-Mining treiben den Bedarf in schwindelerregende Höhen. Schon wenige neue Anlagen könnten Millionen Tonnen verschlingen und den Rohstoffmarkt an seine Grenzen bringen.

Kupferbedarf im Gigawattmaßstab

Große KI-Systeme wie GPT-4 verschlingen enorme Mengen an Energie. Allein der laufende Betrieb von ChatGPT erfordert schätzungsweise eine Dauerleistung von 25 bis 30 Megawatt. Das entspricht rund 0,23 Terawattstunden Strom pro Jahr und reicht aus, um mehr als 20.000 Haushalte dauerhaft zu versorgen.



Das Training eines solchen Modells ist noch einmal ein massiver Energieschub. Für GPT-4 wurden über mehrere Wochen hinweg etwa 60 Gigawattstunden benötigt. Mit diesem Strom könnte man im gleichen Zeitraum auch rund 1 Million Haushalte für eine Woche mit Strom versorgen. Neue KI-Rechenzentren, die für Systeme dieser Größenordnung gebaut werden, erreichen heute Leistungen von 150 Megawatt bis weit über ein Gigawatt und bewegen sich damit bereits in der Größenordnung ganzer Kraftwerke.



Und das ist nur der Energiebedarf der Künstlichen Intelligenz. Parallel dazu frisst auch das Kryptomining, allen voran Bitcoin, enorme Mengen Strom. Weltweit werden Berichten zufolge dafür rund 18 bis 20 Gigawatt Dauerleistung aufgewendet, was etwa 162 Terawattstunden pro Jahr entspricht. Zusammengenommen treiben KI und Kryptomining den globalen Stromverbrauch in eine Dimension, die immer stärker in Konkurrenz zu anderen Verbrauchssektoren tritt und damit auch den Bedarf an Kupfer für Stromnetze, Leitungen und Kühlinfrastruktur rasant in die Höhe treibt.